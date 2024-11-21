دهوك: عملية التعداد تسير بإيجابية وهناك تحديات في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ أكد محافظ دهوك علي تتر، يوم الخميس، أن عملية التعداد العام للسكان في المحافظة تسير بشكل ايجابي.

وأكد المحافظ خلال مؤتمر عقب زيارته للجنة العليا المشرفة على التعداد العام في دهوك، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الجهود المبذولة من قبل الملاكات الادارية والفنية ساهمت في انجاح العملية رغم وجود بعض التحديات ولا سيما في المناطق المتنازع عليها خاصة في قضاء شيخان و بردرش وعقرة".

واضاف ان "هذه التحديات شملت صعوبات فنية وإدارية إلا أن التنسيق الوثيق بين الدوائر المحلية المختصة ومكتب رئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية ادى الى حلها".

وشدد المحافظ تتر على "اهمية تسجيل جميع المواطنين في هذا التعداد"، لافتا إلى أن "العائلات التي لم تسجل بياناتها بعد لا تزال امامها فرصة حتى الساعة الـ 12 من منتصف هذه الليلة لإتمام إجراءات التسجيل".

وطمأن المحافظ جميع العائلات بأن الفرق المختصة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني والإداري لضمان إدراج بياناتهم بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

وفي سياق حديثه وجه محافظ دهوك شكرا خاصا لسكان المحافظة على استجابتهم الفاعلة للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشيدا بالتزامهم الكبير خاصة بما يتعلق بتطبيق إجراءات حظر التجوال التي تم فرضها لتسهيل عمليات التعداد.

واختتم تتر تصريحه بالتأكيد على ان السلطات المحلية ستواصل جهودها الحثيثة لضمان نجاح عملية التعداد العام بما يخدم مصلحة جميع المواطنين في محافظة دهوك ويعزز من التخطيط السليم لمستقبل المحافظة.