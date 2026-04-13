دهوك.. إعادة فتح طريق حدودي مهم بعد عاصفة ثلجية (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة صيانة الطرق والجسور في دهوك، اليوم الاثنين، إعادة فتح الطريق الرابط بين ناحية كاني ماصي ومعبر سرزير الحدودي مع تركيا بعد إغلاقه بسبب عاصفة ثلجية.

وقال مسؤول إعلام الدائرة كمال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج باشرت منذ ساعات الصباح الباكر برفع التراكمات التي خلفتها العاصفة الثلجية ليلة أمس، والتي أدت إلى قطع الطريق".

وأضاف أن "سماكة الثلوج بلغت نحو 15 سنتيمتراً على امتداد الطريق البالغ طوله نحو 12 كيلومتراً"، مؤكداً "إعادة فتحه أمام حركة السير".

وكانت محافظة دهوك قد شهدت، في وقت سابق اليوم، انقلاب حافلة تقل طالبات في قضاء العمادية نتيجة سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج، ما أسفر عن إصابة 14 طالبة بجروح طفيفة.