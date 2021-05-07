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دهوك.. أصحاب محال الحلويات يشكون ضعف الإقبال ويدعون لفتح المحافظة أمام السائحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-07T13:23:16+0000
دهوك.. أصحاب محال الحلويات يشكون ضعف الإقبال ويدعون لفتح المحافظة أمام السائحين

شفق نيوز/ شكا أصحاب محال صنع الحلويات في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، يوم الجمعة، من ضعف الإقبال على شراء منتجاتهم بسبب قيود كورونا، داعين إلى فتح منافذ المحافظة أما السائحين من وسط وجنوب العراق.

(الشيخ أحمد) أحد صناع الحلويات المحلية في قضاء العمادية والذي يفترش المنتوج على طاولة محله في مصيف سولاف منذ عام 1986، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "صناعة الحلويات تغيرت طريقة عملها بالتفنن في خلط مواد حامضة  محلية مع الفواكه من ثمار المنطقة".

ويوضح أن "سوق سولاف لبيع الصناعات المحلية كانت تعتمد في السابق على صناعات محلية محدودة كراشي العمادية المشهور والعسل المحلي الأصلي وبيع  الفواكه المجففة من المشمش والزبيب  والتين وغيرها"، مشيرا إلى أن "سوق مصيف سولاف شهدت توسعا من الناحية العمرانية بعد ان سمحت سياحة دهوك بتوسيع اماكن العمل لخدمة السائحين".

وعن المواد والصناعات المنتجة محليا بين احمد ان "اصحاب المحال بدأوا  بالتفنن في صناعة خلطات من مواد حامضية مع الفواكه الى جانب الراشي من ماركة العمادية  اضافة الى صناعات محلية مستقدمة من شقلاوة واربيل والسليمانية كأنواع السجق وعصير الرمان وغيرها".

ويشتكي الشيخ احمد من "ضعف الاقبال على المناطق السياحية في رمضان بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وغلق منافذ المحافظة امام السائحين من محافظات الجنوب والوسط "، مناشدا الحكومة بـ"فتح المنافذ  كي تعود اجواء رمضان  في سوق سولاف كما كانت تعج بالمواطنين والسائحين الى ساعات متأخرة من الليل".

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