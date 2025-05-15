دهوك.. إصابة شخصين بحريق كبير في محطة وقود

شفق نيوز/ أفادت دائرة الإطفاء في محافة دهوك، يوم الخميس، بإصابة شخصين بإندلاع حريق في محطة وقود شمالي المحافظة.

وقال مسؤول إعلام الدائرة بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في إحدى محطات الوقود بمجمع قدش التابع لقضاء العمادية شمال دهوك، أدى لاحتراقها بالكامل".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن إصابة شخصين بحروق، أحدهما عامل في المحطة والآخر منتسب في دائرة الاطفاء"، مبينا أن "سبب الحريق يعود الى تسرب في نظام الغاز بالمحطة".