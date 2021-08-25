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دهوك.. شموع ودموع في إحياء ذكرى عمليات أنفال بادينان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T18:58:18+0000
دهوك.. شموع ودموع في إحياء ذكرى عمليات أنفال بادينان (صور)

شفق نيوز/ استذكر أهالي ضحايا عمليات الأنفال التي تعرض لها أهالي بادينان، من قبل نظام صدام بحق الكورد.

وأقيمت الاحتفالية في قلعة نزاركى بمشاركة ذوي الضحايا، الذين أوقدوا 33 شمعة اشارة إلى مرور 33 عاما على الفاجعة.

وقام النظام البعثي الفاشي، بأبادة الشعب الكوردي من خلال 8 عمليات متوالية، دمر إثرها 5000 قرية، وتمت تسوية 2900 مسجد وجامع و1800 مدرسة بالأرض، وتم وأد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء من الأطفال والنساء، الشيوخ والشباب، في صحاري الجنوب، بطريقة وحشية.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام السابق، بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية. ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيماوية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.

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