دهوك.. شركة فرنسية لإعادة احياء 6 مواقع أثرية

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة آثار محافظة دهوك، يوم الأحد، توقيع عقد رسمي مع شركة فرنسية متخصصة لترميم 6 مواقع اثرية بارزة ضمن حدود قضاء العمادية شمال المحافظة.

وقال مدير دائرة اثار دهوك بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق جرى مع شركة الخبرة الفرنسية (اكسبيرتيز فرانس) بالتعاون مع شركتي اركيس وارار، وبدعم مالي من مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (اليف) اضافة الى القنصلية العامة الفرنسية في أربيل".

وأضاف أن اعمال الترميم والصيانة ستشمل مدرسة قوبهان، مقبرة الامراء، جامع العمادية، الكنيسة الكلدانية، موقع كورا سيجي، وقبر بير حزان.

وأشار بريفكاني، إلى أن "جميع هذه المواقع تقع ضمن حدود قضاء العمادية وتعد من أبرز المعالم التاريخية التي تعكس الارث الثقافي والحضاري العريق للمنطقة"، لافتاً إلى أن "تنفيذ هذا المشروع سيمنح حياة جديدة لهذه المواقع التاريخية التي عانت من الاهمال والعوامل الطبيعية، كما سيسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي في الإقليم".

وتابع قائلاً إن "المشروع سيجعل من هذه المواقع وجهة سياحية جاذبة للسكان المحليين والزوار الأجانب ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والثقافية في عمادية التي تعد واحدة من اقدم المدن التاريخية في إقليم كوردستان".

وتجدر الإشارة إلى أن قضاء العمادية شهد على مدى عشرات السنين صراعات مسلحة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ما أثر بشكل كبير على مختلف قطاعات الحياة لا سيما الزراعة والسياحة حيث تراجع النشاط الزراعي والسياحي في المنطقة نتيجة التوترات الامنية المستمرة وهو ما يجعل مثل هذه المشاريع خطوة مهمة لإعادة الحياة والاستقرار الى القضاء ومحيطه.