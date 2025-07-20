دهوك.. شاب يقتل والده وشقيقته في ثاني حادث من نوعه بكوردستان

شفق نيوز– دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن شاباً أقدم على قتل والده وشقيقته داخل منزلهما في قضاء شيخان شرق مدينة دهوك، في حادث يُعد الثاني من نوعه خلال يوم واحد في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحيتين كانا قد قدما من ألمانيا إلى مجمع مهتي في قضاء شيخان لزيارة أقاربهما، وبعد يوم واحد فقط من وصولهما، أطلق الابن النار عليهما داخل المنزل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي في دهوك، في حين لاذ الجاني بالفرار، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة، مرجحة وفق المعطيات الأولية أن دوافعها اجتماعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بأن فتاة أقدمت على قتل والدها في محافظة أربيل دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر إن المواطن يُدعى (ع، ن) ويبلغ من العمر 60 عاماً، ويقيم في حي شهيدان التابع لناحية شمامك على طريق قضاء مخمور، قُتل على يد ابنته صباح اليوم.