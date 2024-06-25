دهوك.. شاب "يحرق" شقيقته بسبب خلاف عائلي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول إعلام دائرة شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، يوم الثلاثاء، بأن شاباً اعتدى على شقيقته بالضرب ومن ثم أضرم النار بجسدها وفرّ إلى جهة مجهولة، مستدركاً بأنه تم التوصل إلى مكانه والقبض عليه بعد ساعات قليلة.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب تشاجر مع شقيقته وهي أم لثلاثة أطفال داخل منزلهم في حي مالطا وسط دهوك، وقام بضربها ولم يكتفِ بذلك، بل أضرم النار بجسدها وفرّ إلى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "تم نقل الضحية إلى مستشفى الحروق وهي حالياً ترقد هناك بنسبة حروق تبلغ 80% من جسدها"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من التوصل إلى مكان المتهم في ناحية جمانكي شمالي دهوك، وإلقاء القبض عليه بعد أربع ساعات من الحادث".