دهوك.. سيول الأمطار تُجهض سياحة العيد وتكبدها خسائر (صور)

شفق نيوز/ كشفت دائرتا السیاحة في قضاءي العمادیة وعقرة، في دهوك شمالي إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن حجم الخسائر التي لحقت بالمواقع السياحية جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتها بسبب غزارة الأمطار خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير سياحة العمادية، حميد محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "عددا كبيرا من المواقع السياحية تضررت جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق القضاء بعد هطول امطار غزيرة في اليومين الماضيين".

وبين ان "هذه الأمطار احدثت اضرارا مادية كبيرة بالمواقع السياحية التي كانت تستعد لاستقبال السياح في عطلة عيد الفطر، لكن للاسف دمرت اغلبها بسبب الفيضانات وخرجت عن الخدمة".

واوضح صالح ان "المواقع السياحية التي تضررت في وادي شيرانه 13 موقعا غمرتها المياه بالكامل، وكذلك الحال في مصايف سولاف، ووادي كاني ماسي، ووادي كركو".

من جانبه قال مسؤول اعلام دائرة السياحة في قضاء عقرة، فهيل فهي، لوكالة شفق نيوز، ان "القطاع السياحي في القضاء لحقت به اضراراً مادية كبيرة حيث غمرت مياه الفيضانات 3 مواقع سياحية في وادي زنتة شرقي القضاء كانت تضم ألعابا واجهزة دمرت بالكامل".

واضاف "كما ان مصيف سيبة داخل مركز المدينة لحقت به اضراراً مادية كبيرة أيضا".