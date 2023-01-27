دهوك.. سوق "الجمعة" يستقطب السكان لشراء الألبسة الرخيصة (صور)

شفق نيوز / شهدت محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إقبالاً كبيراً للأهالي على شراء المستلزمات المنزلية والألبسة في سوق الجمعة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال المواطن عبد العزيز علي، لوكالة شفق نيوز، إنه جاء إلى سوق الجمعة في مدينة دهوك، لشراء ملابس خاصة بفصل الشتاء، لافتاً إلى أن الأسعار غالية جداً في الأسواق، لكن في هذا السوق يمكن شراء الأشياء بسعر مناسب.

من جانبها، أشارت خالدة قاسم (مواطنة من دهوك) خلال حديثها للوكالة، إلى أسباب إقبال المواطنين على سوق الجمعة، بالقول إن "سعر دولار بدأ يتصاعد وغير مستقر وبالمقابل ارتفعت أسعار جميع السلع التي يحتاجها المواطن".

في المقابل، أوضح محمد جليل (صاحب محل في سوق الجمعة)، أن "هذا السوق لا يعتمد على سعر الدولار(..) نحن نبيع قطع الألبسة بـ250 دينارا إلى 2000 دينار، وكذلك الأغراض المنزلية الأخرى".