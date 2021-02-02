دهوك.. سكان قرى جبلية يتدفأون بالحطب لقلة الوقود

شفق نيوز/ يلجأ سكان قرى حدودية جبلية في محافظة دهوك إلى الاحتماء من برد الشتاء القارس لديهم بإحراق الحطب لقلة وقود التدفئة.

وقال أبو عادل، وهو من سكان قرية دوري التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية إن "الحكومة وفرت لنا الى الآن برميلا واحدا من النفط الابيض لغرض التدفئة، وهذه الكمية لاتكفي للعائلة الواحدة لفصل الشتاء".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "العائلة الواحدة في هذه المناطق، التي يكثر فيها تساقط الثلوج، بحاجة الى 6 براميل من النفط للتدفئة خلال موسم الشتاء الطويل".

وأشار أبو عادل إلى أن قلة وقود التدفئة دفع السكان إلى اللجوء لحرق الحطب.

وشهدت المناطق الجبلية الحدودية في إقليم كوردستان مع تركيا تساقط ثلوج كثيفة خلال موسم الشتاء الحالي وصل سمكها لأكثر من متر، وهو ما تسبب بإغلاق الطرق المؤدية إلى القرى النائية.

وقال مدير بلدية كانى ماصي متين كيستيي إن "فرق إزالة الثلوج تواصل عملها في ناحية كانى ماصي، وفتحت طرق عدة مابين القرى، وهي تعمل خلال 24 ساعة وذلك بالتعاون مع فرق ازالة الثلوج التابعة لدائرة صيانة طرق وجسور دهوك".