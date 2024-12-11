دهوك.. سقوط طائرتين مسيرتين وقصف مدفعي تركي يسبب أضراراً كبيرة

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الأربعاء، بسقوط طائرتين مسيرتين في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح الشهود، لوكالة شفق نيوز، أن الدفاعات الجوية التركية نجحت في إسقاط إحداهما، بينما سقطت الطائرة الثانية دون مقاومة أو تدخل من الدفاعات الجوية.

وذكر المصدر أن الحادث أثار قلقاً واسعاً بين سكان القرية، مما دفع إدارة مدرسة نهيل إلى تعليق الدوام الدراسي حفاظاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني، بأن المدفعية التركية قصفت اليوم قرية "كه فن مژى" الواقعة على سفح جبل گاره شمال دهوك.

وأوضح المصدر، أن القصف الجوي والمدفعي المستمر من قبل القوات التركية ألحق أضراراً مادية كبيرة، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل في قرى مثل "كه فن مژى"، "سپيندار"، و"مژی".

وأشار المصدر إلى أن سكان هذه القرى كانوا قد نزحوا منها منذ نحو عام نتيجة الصراع المسلح بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتشهد مناطق شمال دهوك تصاعداً في حدة التوترات العسكرية، حيث تتكرر المواجهات بين الطرفين، ما ينعكس سلباً على حياة المدنيين الذين يواجهون خطر التهجير القسري وتدمير ممتلكاتهم نتيجة هذا النزاع المستمر.