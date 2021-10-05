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دهوك.. زوج يقتل زوجته بالرصاص وآخر يقع ضحية زوجته وعشيقها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-05T14:18:43+0000
دهوك.. زوج يقتل زوجته بالرصاص وآخر يقع ضحية زوجته وعشيقها

شفق نيوز/ أعلنت شرطة دهوك، يوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بجريمتي قتل منفصلتين في قضاء عقرة، الاولى لرجل وقع ضحية زوجته وعشيقها والثانية لزوج قتل زوجته.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على متهمين قتلا رجلاً يبلغ من العمر 35 عاما باطلاق النار عليه من سلاح نوع كلاشينكوف وسط قضاء عقرة".

وأوضح أن "المتهمتين هما زوجة المجنى عليه وعشيقها، وقد اعترفا بارتكابهما الجريمة وتم توقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي من قبل مديرية شرطة محافظة دهوك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

واضاف سليمان، أن "الجريمة الثانية ايضا وقعت في قضاء عقرة في قرية (باشغال آغا) بتاريخ 12 - 9 - 2021؛ حيث تم ابلاغ شرطة القضاء حول حالة انتحار امراة يافعة تبلغ من العمر 18 عاما بسلاح نوع مسدس".

وبين أنه، "رغم محاولة طمس الجريمة، إلا ان الفرق المتخصصة تمكنت من كشف معالمها، وقد اعترف زوجها بارتكاب الجريمة باطلاق النار عليها".

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