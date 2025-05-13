دهوك.. رجل يقتل ثلاثة من أفراد عائلته بسبب خلافات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء بأن رجلاً أقدم على ارتكاب جريمة مروّعة راح ضحيتها ثلاثة من أفراد عائلته شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجاني أطلق النار على شقيقه واثنين من زوجات أشقائه ما أدى إلى وفاتهم على الفور، بسبب خلافات عائلية بحسب التحقيقات الأولية".

وأضاف أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".