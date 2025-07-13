دهوك.. راعٍ يصارع دباً برياً وينجو بإصابات خطيرة (صورة)

شفق نيوز– دهوك

أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، بأن راعي أغنام تعرض لهجوم عنيف من قبل دب بري في قرية أورە التابعة لمنطقة كاني ماصي الحدودية شمال محافظة دهوك و المحاذية لتركيا.

وأخبر الشهود مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع أثناء قيادة الراعي لقطيع أغنامه في منطقة جبلية وعرة قرب القرية، حيث باغته الدب وهاجمه بشكل مفاجئ.

وأوضح الشهود أن الراعي حاول مقاومة الهجوم والدفاع عن نفسه بوسائل بدائية، إلا أن الدب تمكن من إصابته بعدة عضات عميقة في أنحاء مختلفة من جسده.

وأضافوا أنه تم نقل الراعي في البداية إلى المركز الصحي في كاني ماصي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ في دهوك نظراً لخطورة إصاباته وحاجته إلى عناية طبية متقدمة.