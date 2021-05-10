دهوك.. دوي القصف "يخنق" صوت المآذن وأجواء رمضان

شفق نيوز/ على الرغم من أن الصائمين يترقبون حلول غروب الشمس ليتناولوا إفطاراً شهياً هانئاً بعد قضاء ساعات النهار الطويلة والحارة، إلا أن الحال يختلف لدى سكان بعض القرى في محافظة دهوك.

ويمثل المساء بالنسبة لسكان قرى شمالي محافظة دهوك بداية لساعات الرعب والقلق من الموت أحياناً، جراء الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

أصوات الصواريخ والمدافع التركية في القرى الحدودية التابعة لناحية كاني ماسي، باتت تغطي على صوت الآذان واستعدادات العائلات للإفطار.

في قرية هرور بناحية كاني ماسي، لا تود عائلة ازاد هروري، ان تغرب الشمس خوفا من بدء القصف التركي المدفعي والجوي على اطراف قريتهم.

يقول آزاد هروري لوكالة شفق نيوز، "كل يوم تقريبا ترافق أصوات المدافع والصواريخ موعد الإفطار، لم نستمتع هذا العام بأجواء شهر رمضان. الوضع خطير ولا يبشر بخير. اطفالنا ينتابهم خوف شديد".

اما سليمان هروري، راعي أغنام، فيؤكد لشفق نيوز، أنه يخشى من رعي أغنامه في الوديان القريبة خوفا من خسارتها جراء القصف التركي.

ويشير إلى أن الاشتباكات بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي "خلقت اجواء غير طبيعية؛ فالرعاة يخشون من نقل مواشيهم الى المراعي، وكذلك الحال بالنسبة لمربي النحل الذين اضطروا الى هجر خلايا النحل في الجبال دون رعاية".

ودعا هروري مسلحي حزب العمال الكوردستاني الى ترك مناطقهم.

واطلق الجيش التركي عملية عسكرية في قرى ناحية كاني ماسي في 23 نيسان الماضي، اسفرت عن سيطرة الجيش التركي على مرتفعات بقرية كيسته بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.