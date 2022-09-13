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دهوك.. دعوات لبناء مدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مخيمات النازحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T16:54:09+0000
دهوك.. دعوات لبناء مدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مخيمات النازحين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون النازحين واللاجئين في دهوك، يوم الثلاثاء، عن بدء العام الدراسي الجديد في مخيمات النزوح.

وقال مدير الدائرة بير ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من 23 الف طالب وطالبة توجهوا صباح اليوم الى 39 مدرسة في داخل مخيمات محافظة دهوك.

ودعا جعفر المنظمات الدولية والمحلية الى تقديم المساعدة لقطاع التربية والتعليم في المخيمات.

وتابع "قبل سنوات كان هناك دعم ومساندة كبيرة من المنظمات الدولية والمحلية لمدارس النازحين واللاجئين لكن في السنوات الاخيرة انخفض بشكل كبير وبذلك سيكون هناك عبئاً كبيراً على حكومة اقليم كوردستان".

وعن اوضاع المدارس في المخيمات، اوضح جعفر"هناك نقص كبير بالكادر التدريسي وكذلك الابنية المدارس لا تستوعب هذا العدد الكبير للطلبة ونحن نحتاج الى انشاء مدارس جديدة".

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