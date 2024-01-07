دهوك: حوالي مليونين ونصف المليون سائح زاروا المحافظة في 2023

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة دهوك، يوم الأحد، أن قرابة مليونين ونصف المليون سائح زاروا المحافظة لغاية شهر تشرين الثاني من العام 2023.

وقال المدير العام للمديرية خيري علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن أعداد السائحين الذين زاروا محافظة دهوك من يوم 22 - 31 من شهر كانون الأول الماضي 59 الفاً، و 358 سائحا دخلوا دهوك، وفقا للاحصائيات الرسمية التي زودتنا بها الجهات المعنية.

وأضاف أن أعداد السائحين الذين زاروا دهوك منذ مطلع العام 2023 ، ولغاية شهر تشرين الثاني أكثر من مليونين و400 ألف سائح.

وتابع علي أن وفدا اسبانيا زار دهوك مؤخرا واجرى جولة اطلاع فيها على المناطق الأثرية والدينية، مشيرا إلى أنه في العام 2024 سيتم طبع دليل شامل عن الأماكن السياحية في دهوك ضمن الخطة المعدة من قبل المديرية لتطوير هذا القطاع.

وكانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، قد أعلنت أن أكثر من 3 ملايين و500 ألف سائح من داخل وخارج العراق زاروا الإقليم خلال العام الماضي.

وجاء ذلك في احصائيات نشرتها الهيئة عن أعداد السائحين الذين قصدوا الإقليم خلال نهاية العام 2023.

ووفقا للإحصائيات، فإن 25 بالمئة من أولئك السائحين هم أجانب، وقد وفدوا على الإقليم عبر مجموعات سياحية أتت من الخليج العربي، وأوروبا، وألمانيا، وهولندا.

وأشارت الهيئة في احصائياتها إلى أن مليونا، و85 الفاً، و877 سائحاً زاروا اربيل.