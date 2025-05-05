دهوك.. حملة واسعة لإزالة متفجرات وألغام في قضاء العمادية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الألغام في دهوك، يوم الاثنين، تنفيذ عمليات ميدانية واسعة لإزالة وإبطال العشرات من المواد المتفجرة وغير المنفلقة التي تم العثور عليها في مناطق مختلفة ضمن قضاء العمادية الواقع شمال المحافظة.

وقالت مديرة دائرة شؤون الألغام في دهوك، شيلان نهيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الهندسية المتخصصة التابعة للدائرة تمكنت من التعامل بنجاح مع عدد من المواد المتفجرة الخطرة التي كانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين في القضاء".

وأوضحت أن "من بين أبرز ما تم التعامل معه طائرة مسيرة مفخخة عُثر عليها في أطراف ناحية سرسنك، إلى جانب قذيفة مدفع من عيار 82 ملم تم اكتشافها في قرية بليجان".

وأضافت نهيلي، أن "فرق التفكيك قامت أيضاً بإبطال عدد من قذائف الهاون والمدفعية، فضلاً عن مجموعة من الألغام الأرضية المزروعة في مناطق متفرقة من القضاء"، مشيرة إلى أن "بعض هذه المخلفات الحربية تم نقلها إلى مواقع ومخازن آمنة تابعة للمديرية، تمهيداً للتعامل معها بطرق فنية تضمن عدم وقوع أي أضرار بشرية أو مادية".

يُشار إلى أن المناطق الجبلية التابعة لقضاء العمادية، خصوصاً المحاذية للحدود مع تركيا، تعاني منذ عقود من آثار الصراع المسلح الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة، ما يشكل خطراً دائماً على السكان المحليين ويعيق جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.