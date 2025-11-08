دهوك.. حملة دعائية هادئة بلا خروق انتخابية

شفق نيوز- دهوك

أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك، يوم السبت، ان الحملة الدعائية للكيانات السياسية والأحزاب والمرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي جرت بانسيابية وهدوء دون تسجيل أي خروق تذكر.

وقال خالد عباس، مدير مكتب المفوضية في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة الانتخابية شهدت تقديم ثلاث شكاوى فقط من قبل بعض الأحزاب السياسية، غير ان المفوضية ردت تلك الشكاوى بعد التحقق منها".

وأضاف عباس، أن مكتب دهوك استكمل جميع استعداداته لإجراء عملية الاقتراع في التصويتين الخاص والعام، مؤكدا توزيع الاجهزة والمستلزمات الانتخابية على المراكز التي جرى تأمينها ضمن خطة امنية محكمة.

وأوضح أن المكتب انهى كافة التحضيرات الخاصة بعملية التصويت الخاص التي ستنطلق صباح يوم غد الاحد في الساعة السابعة وتستمر حتى السادسة مساء.

وأشار عباس، إلى أن أكثر من 26 ألف نازح سيشاركون في هذا التصويت عبر 23 مركزا انتخابيا موزعة داخل المخيمات وخارجها كما سيشارك اكثر 779 الف ناخب في التصويت الخاص والعام من خلال 56 مركزاً انتخابياً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صباح اليوم السبت، دخول مرحلة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في عموم البلاد، وذلك قبل ساعات من انطلاق الاقتراع الخاص ويومين على موعد الاقتراع العام.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات السياسية والأحزاب والمرشحين ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي حتى انتهاء عمليتي التصويت الخاص والعام بالكامل.