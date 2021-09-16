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دهوك: حزب العمال يواصل سياسة صدام حسين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T07:36:18+0000
دهوك: حزب العمال يواصل سياسة صدام حسين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس أن حزب العمل يواصل سياسة نظام صدام حسين ويمنع إعادة إعمار القرى في إقليم كوردستان.

وقال تتر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، "للأسف أن قوات البيشمركة يُستشهدون على أيدي أشخاص ينحدرون من أبوين كورديين"، مردفا بالقول إن "هؤلاء تركوا ساحة المعركة الخاصة بهم وجاءوا إلى هنا لخوض الحرب ضد البيشمركة".

كما أشار إلى أنه "بناءً على توصية الرئيس بارزاني وقعت قبل بضعة أيام على انجاز مشاريع تعبيد الطرق واكسائها بين 12 قرية، ولكننا لم نتمكن ولغاية الآن من تنفيذ المشاريع الخدمية وإعادة إعمار تلك المناطق لأن حزب العمال الكوردستاني يمنع ذلك".

وأضاف تتر أن "هذه المنطقة دمرها صدام وتعرضت لعمليات الأنفال، واليوم يواصل حزب العمال هذه السياسية، ولا يسمح بإعادة إعمارها، ويسعى إلى إنجاح سياسة صدام".

وافاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاربعاء، بأن انفجاراً استهدف رتلاً لقوات البيشمركة غربي المحافظة، ما أسفر عن ضحايا واصابات.

وذكر جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم، أن عنصرين من البيشمركة سقطا ضحية نتيجة الانفجار عبر عبوة ناسفة وضعها "إرهابيو حزب العمال".

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