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دهوك: حزب العمال خرق العرف والقانون الدولي والحدود مغلقة بين الإقليم وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-23T08:54:26+0000
دهوك: حزب العمال خرق العرف والقانون الدولي والحدود مغلقة بين الإقليم وسوريا

شفق نيوز/ أعتبر محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس مهاجمة حزب العمال الكوردستاني لمعبر فيشخابور بين إقليم كوردستان العراق وسوريا "خرقاً للعرف والقانون الدوليين".

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اثناء ايصال مساعدات إلى المتضررين من السيول والفيضانات، إن قوة من حزب العمال الكوردستاني وبتخطيط من الحزب ذاته هاجمت معبر فيشخابور وتسببت باغلاقه، مبينا أنه بموجب القانون الدولي فإن مواطنين سوريين قاموا بمهاجمة معبر عراقي وتسببوا بإصابة عدد من الحراس الامنيين وتحطيم ممتلكات دولة مجاورة، وهذا مخالف لمبادئ حسن الجوار.

وأردف بالقول ان ماحدث مناف للعرف والقانون الدولي، وتسبب بإغلاق الحدود، منوها الى أن الخطأ ومرتكبه واضحين لدى الجميع، في إشارة للحزب المذكور.

و أعلن معبر فيشخابور الحدودي في إقليم كوردستان يوم الخميس الماضي إصابة عدد من حراسه بجروح جراء هجوم نفذه حزب العمال الكوردستاني على المعبر من جانب كوردستان سوريا.

وحمل وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان في حينها، حزب العمال الكوردستاني (المناهض لانقرة) مسؤولية التسبب بمشاكل في معبر فيشخابور، مؤكداً في ذات الوقت الالتزام بـ"ضبط النفس".

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