دهوك.. حريق يلتهم أراضٍ زراعية بسبب قصف تركي (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير عند سفح جبل كارة بسبب القصف المدفعي التركي، الذي استهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في مناطق واسعة من سفوح جبل كارة في قضاء العمادية شمال دهوك، نتيجة القصف المدفعي التركي الذي استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني".

وأضافوا أن الحريق التهم مئات الدونمات من الاراضي الزراعية والغابات في قريتي سبينداري ومزي وسط صعوبة السيطرة عليه بسبب الاوضاع الامنية".

وتابعوا أن "القصف التركي على سفوح جبلي متين وكارة تواصل منذ ايام متسببا بحرائق أتتت على آلاف الدونمات من الاراضي والبساتين، وتسببت بخسائر كبيرة في محاصيل العنب والجوز واللوز والسماق التي يعتمد عليها اهالي المنطقة كمصدر للرزق".