دهوك.. حريق "شاريا" يطيح بمدير المخيم

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، إقالة مدير مخيم "شاريا" من منصبه على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في المخيم يوم الجمعة.

وقال مللت عصمت السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الإقالة تأتي استجابة لمطالب النازحين على خلفية الحريق الذي نشب في المخيم".

وأضاف أن المدير السابق للمخيم هكار محمد أمين سيتولى ادارة مخيم شاريا بدلا من المدير المقال سردار بالتي.

وفي وقت سابق الجمعة اندلع حريق هائل في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى.

وقال عصمت إن الجهود الإغاثية بدأت فور إخماد الحريق.

وأضاف؛ ان 400 خيمة قدمت من قبل منظمة بارزاني الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين الليلة، بالاضافة الى المستلزمات المنزلية الاخرى.