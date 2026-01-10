دهوك.. ثلوج بارتفاع 30 سم تشل حركة السير (فيديو وصور)

شفق نيوز- دهوك

شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، يوم السبت، موجة جديدة من تساقط الأمطار والثلوج خاصة في المناطق الشمالية من المحافظة حيث وصل ارتفاع الثلوج في عدد من المناطق الجبلية إلى نحو 30 سنتيمتراً مما أدى إلى صعوبة حركة السير وإغلاق عدد من الطرق الفرعية.

وقال مسؤول إعلام دائرة صيانة الطرق والجسور في دهوك كمال محمد لوكالة شفق نيوز إن فرق إزالة الثلوج المنتشرة في عموم المحافظة باشرت منذ ساعات الصباح بفتح الطرق الرئيسة التي غطتها الثلوج وتمكنت من فتح الطريق بين ناحية كاني ماسي ومعبر سرزير الحدودي مع تركيا حيث بلغ ارتفاع الثلوج 30 سنتيمتراً.

وأضاف محمد كما تم فتح الطريق بين ناحية سرسنك وقضاء العمادية حيث بلغ ارتفاع الثلوج نحو 20 سنتيمتراً إلى جانب فتح الطريق بين سوارتوكا وناحية جمانكي كما قامت الفرق بتنظيف طريق جبل كاره لمسافة تقارب ثلاثة كيلومترات.

وأشار مسؤول إعلام دائرة صيانة الطرق والجسور إلى أن فرق الدائرة تعمل بشكل متواصل بسبب استمرار تساقط الثلوج حيث يتم فتح الطرق ثم تعود لتغلق خلال وقت قصير بسبب غزارة الهطول مما يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل الآليات والعاملين.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز كثافة تساقط الثلوج في محافظة دهوك، فيما تواصل الجرافات والآليات الثقيلة أعمالها لإزاحتها عن الطرق وفتحها أمام حركة السير كما في مقاطع الفيديو والصور أدناه.