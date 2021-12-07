دهوك تُلزم أصحاب الدراجات النارية بترقيمها نظراً لتزايد الحوادث "المأساوية"

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور في محافظة دهوك، إلزام أصحاب الدراجات النارية على ترقيهما وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وذلك جراء زيادة الحوادث المرورية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظرا لزيادة الحوادث المأساوية الناجمة عن الدراجات النارية، يتعين على سائقي الدراجات النارية زيارة مديرية مرور دهوك، وإحضار وثائق، و أوليات دراجاتهم ليتم ترقيمها".

ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة داخلية الإقليم، فإنه ينبغي تسجيل الدراجات النارية كافة في كوردستان بحلول بداية العام المقبل إضافة إلى استيرادها بشكل رسمي من المعابر الحدودية بالإقليم.