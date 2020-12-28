دهوك تؤشر انخفاضاً ملحوظاً بالجرائم في 2020

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك انخفاض نسبة الجرائم في المحافظة بشكل ملحوظ عام 2020 قياسا بعام 2019.

وقال هيمن سليمان مسؤول اعلام شرطة دهوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مبنى المديرية بدهوك وحضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد جرائم القتل ضد الرجال وصل الى 25 حالة و5 حالات قتل سجلت ضد النساء.

واضاف أن 594 حالة سرقة وقعت في حدود المحافظة و 1714 حالة تحايل على المواطنين اضافة الى 26 حالة انتحار للرجال و15 حالة انتحار للنساء وكذلك تسجيل 839 شكوى اعتداء و536 شكوى تخص قضايا مواقع التواصل الاجتماعي.

مسؤول اعلام شرطة دهوك وفي اعلانه للاحصائيات لعام 2020 اوضح ان الشرطة تمكنت العام الحالي من إلقاء القبض على 47 شخصا بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في عموم المحافظة.

كما أكد أن 91% من القضايا تم غلق ملفاتها باستثناء 9 % تنتظر الانتهاء من الإجراءات القانونية.

واشار الى ان شرطة دهوك تمكنت من اعادة 23 قطعة من الذهب وثلاثين الف دولار وعشرة ملايين دينار لاصحابها العام الحالي، منوها الى ان نسبة حالات الجرائم بشكل عام انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي 2020 قياسا بالعام الماضي 2019.