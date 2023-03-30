دهوك تؤشر ارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الخميس، بارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب عدم شمول قرابة 330 قرية بمشاريع الإعمار وإعادة التأهيل جراء الصراع العسكري الدائر فيها بين حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، والقوات المسلحة التركية.

وقال تتر في تصريح أدلى به للصحفيين في بلدة "جمانكي" التابعة لقضاء العمادية شمالي المحافظة، إن بعض تلك القرى يصل تعداد المنازل فيها إلى 5000 منزل، وبعضها يصل الى خمسة منازل كلها خالية من السكان، ووفقا للإحصائيات المتوفرة بين أيدينا فإن ما نسبته 25 - 30 بالمئة من سكانها النازحين لم يعودا لتلك القرى مما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأضاف أن هذا الامر تسبب بتفاقم اعداد النازحين من مناطقهم بالمحافظة، مستدركا القول إن هذا لا يعني ان هناك فقرا بين دهوك وباقي المحافظات الأخرى بل أن المحافظة باتت الآن في مقدمة المحافظات بتراجع نسبة الفقر.