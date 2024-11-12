دهوك توزع أكثر من 3500 قطعة أرض على الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، توزيع أكثر من 3500 قطعة أرض على الموظفين في المحافظة.

وقال رئيس الحكومة المحلية علي تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه سيتم توزيع ألف و220 قطعة ارض في حدود مدينة دهوك و قضاء سميل على الموظفين، مردفا بالقول، إن الحكومة المحلية ستوزع أكثر من 2000 قطعة أخرى في مناطق متفرقة.

وأضاف أن مشكلة تلك القطع التي تم توزيعها في العام 2011 والتي تصل إلى ألف و350 قطعة تم حلها و سيتسلمها أصحابها، مؤكدا أن عملية التوزيع مستمرة بوتيرة متصاعدة.

هذا وباشرت بلدية أربيل، في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بتوزيع 3000 قطعة أرض على موظفي حكومة إقليم كوردستان ضمن حدود بلدية المحافظة.