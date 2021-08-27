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دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-27T13:40:39+0000
دهوك تواصل الاستعدادات لإنجاح اقتراع النازحين

شفق نيوز/ اعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، مواصلة  الاستعدادات لإنجاح عملية الاقتراع الخاص للنازحين في المحافظة.

وقال مسؤول المكتب لوكالة شفق نيوز خالد عباس، إن "عملية توزيع البطاقات البيومترية  متواصلة على ما يقارب من ( 80) ألف نازح مسجل في البيانات عبر فرق جوالة ومراكز ثابتة".

واوضح ان "المفوضية ستقوم بافتتاح 31 مركزا لاقتراح النازحين وتشمل ما يقارب 170 محطة في داخل وخارج المخيمات".

وأكد عباس، "تذليل المعوقات التي واجهت العملية الانتخابية في عام 2018 فيما يتعلق بمراحل العملية الانتخابية للنازحين"، مشيرا إلى أن "مكتب دهوك للمفوضية انهى المراحل الاساسية لانجاح عملية اقتراع النازحين المقررة في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل".

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