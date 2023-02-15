دهوك تنهي خطر 100كغم من الألغام والمتفجرات (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تفجير 100 كيلوغرام من المتفجرات خلال عدة أشهر.

وقال مسؤول إعلام الدائرة ريكر بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق شؤون الألغام تمكنت من تفجير 100 كيلوغرام من مادة (تي أن تي) بالاضافة إلى أكثر من 100 لغم وعبوة ناسفة غير منفلقة ومواداً متفجرة أخرى في دهوك".

وأضاف "هذه المتفجرات تمت إزالتها في مناطق عدة من محافظة دهوك"، مشيراً إلى أن "هذه الألغام والعبوات تعود للجيش العراقي السابق وهي أيضاً من مخلفات الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".