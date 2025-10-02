دهوك تنهي استعداداتها للانتخابات المقبلة.. وتنتظر مشاركة 25 ألف نازح

شفق نيوز- دهوك

أعلن مكتب دهوك الانتخابي، اليوم الخميس، إكمال استعداداته لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقرر انطلاقها في 11 تشرين الثاني، كاشفة عن مشاركة قرابة 780 ألف ناخب من بينهم 25 ألف نازح.

وقال مدير المكتب خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع التحضيرات الفنية واللوجستية قد وصلت إلى مراحلها النهائية".

وأضاف، أن "محافظة دهوك تضم 59 مرشحاً فيما يبلغ عدد الناخبين المسجّلين أكثر من 779 ألف ناخب، موزّعين على 278 مركزاً انتخابياً تضم نحو 1600 محطة اقتراع".

واضاف عباس ان "عدد النازحين الذين سُجلت أسماؤهم ويحق لهم التصويت قد بلغ 25 ألف نازح، موزّعين على 22 مركزاً في عموم المحافظة".

ويبلغ عدد المقاعد لمحافظة دهوك كدائرة انتخابية، 11 مقعداً من ضمنهم 8 رجال و3 نساء، مع تخصيص أحد المقاعد لكوتا المسيحيين.

وتنطلق الحملة الانتخابية في دهوك، اعتباراً من الساعة 12 من ليلة الخميس – الجمعة، وتستمر حتى 8 من تشرين الثاني، وفقاً لمدير المكتب الذي أشار إلى أن المفوضية اتخذت مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع بلدية دهوك لضمان تنظيم الحملات الدعائية.

ودعا عباس، المرشحين والكيانات السياسية إلى "الالتزام التام بالتعليمات والقوانين ومراجعة دائرة البلدية لتحديد الأماكن المخصصة لوضع الصور والشعارات الدعائية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المفوضية ستقوم بمتابعة ورصد أي خرق أو مخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأطراف التي تتجاوز على التعليمات".

كما وجه عباس دعوة للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، والتي يبلغ عددها 85 ألف بطاقة، إلى الإسراع في مراجعة المراكز المخصصة لاستلامها قبل موعد الانتخابات لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وكان مكتب دهوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلن في وقت سابق، أن التحضيرات الفنية واللوجستية متواصلة لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل في عموم البلاد.