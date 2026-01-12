دهوك تنفذ خطة لإعادة تدوير النفايات عبر حاويات "خاصة" وزعت للمواطنين

شفق نيوز- دهوك

أعلن مسؤول شعبة متابعة المدينة والبيئة في رئاسة بلدية دهوك شيرزاد طيب، يوم الاثنين، بأن شركة أتروش وبالتنسيق مع الحكومة المحلية باشرت بتوزيع حاويات مخصصة للنفايات الجافة ضمن مشروع بيئي يهدف الى تقليل حجم النفايات وتحسين عمليات اعادة التدوير.

وقال طيب لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحاويات التي تم توزيعها حتى الان يقارب 20 ألف حاوية مع امكانية رفع العدد الى 60 الف حاوية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الحاويات تقدم للمواطنين مقابل مبلغ رمزي، بينما تتحمل حكومة اقليم كوردستان الجزء الاكبر من التكاليف بما في ذلك النقل والتجهيز ووضع الارشادات وايصالها الى المنازل"، مبينا أن "هذه الحاويات مخصصة للنفايات الجافة فقط مثل الورق والكرتون والنايلون والزجاج والحديد".

وبين أن "مدينة دهوك تنتج يوميا ما بين 460 الى 500 طن من النفايات التي تنقل الى معمل كاش، الامر الذي يشكل عبئا كبيرا على المعمل ويساهم في تلويث التربة والمياه والهواء"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بعدم وضع النفايات الرطبة وبقايا الطعام داخل هذه الحاويات".

وأشار إلى انه "سيتم جمعها كل يوم الثلاثاء من الاسبوع ونقلها مباشرة الى المعمل لمعالجتها"، مبينا أن "المواد التي تجمع ضمن هذه الحاويات ستخضع لعمليات اعادة التدوير، حيث يعاد تصنيع الكرتون والحديد والزجاج للاستفادة منها مجددا، وهذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو حماية البيئة وتحقيق فائدة اقتصادية وبيئية لمدينة دهوك واقليم كوردستان".