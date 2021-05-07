دهوك تنضم لأربيل وتعلن عدم فرض حظر للتجوال في أيام العيد

شفق نيوز/ قررت غرفة العمليات في محافظة دهوك يوم الجمعة عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر.

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حركة التنقل والتجوال في أيام عيد الفطر ستكون اعتيادية، مشددة على حظر التجمعات والتجمهر في الأماكن العامة والسياحية.

وقررت الغرفة أيضا السماح بأداء شعيرة صلاة العيد في المساجد وفقا للتدابير الوقائية.

قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إلغاء قرار حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر.

ويأتي القرار بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، اعادة النظر في قرار حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، وذلك بعد قرار سابق بفرض حظر شامل خلال العيد للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويفرض العراق، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.