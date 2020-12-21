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دهوك تنشئ 22 معملاً ومشروعاً للتنمية الصناعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T14:44:27+0000
دهوك تنشئ 22 معملاً ومشروعاً للتنمية الصناعية

شفق نيوز/ أعلنت دهوك، يوم الاثنين، الموافقة على انشاء 22 معملاً مشروعاً للتنمية الصناعية في المحافظة

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك مللت عصمت لوكالة شفق نيوز، إن المحافظ علي تتر عقد، اليوم، اجتماعاً مع لجنة التنمية الصناعية في المحافظة.

وبين أن الاجتماع تمخض عن الموافقة على انشاء 22 معملاً ومشروعاً صناعياً في مجال المواد الغذائية ومستلزمات منزلية ومشاريع صناعية اخرى من قبل مستثمرين بالقطاع الخاص.

وأوضح السكرتير الإعلامي لمحافظ دهوك، أن الاخير اعرب عن استعداد الادارة لدعم مشاريع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات لتنفيذ مثل هذه المشاريع مع الاخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة في المنطقة الصناعية.

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