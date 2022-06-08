دهوك تنشر فرقاً من الغواصين على ضفاف الانهر لمواجهة حالات الغرق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، اليوم الاربعاء، نشر فرق انقاذ من الغواصين على ضفاف الانهر بمناطق عدة لمواجهة حالات غرق المواطنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك المقدم بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الانقاذ توزعت على ضفاف سد دهوك ونهر الخابور في زاخو ووادي زنته بعقرة ونهر شيلادزئ".

وأشار بيوار إلى أن "العام الماضي شهد مصرع 21 شخصاً نتيجة الغرق، فيما نجحت فرق الدفاع المدني من انقاذ 43 مواطناً"، مضيفاً أن "العام الحالي شهد حالات غرق ادت الى وفاة اثنين كما تم انقاذ 7 اخرين".

وأكد المتحدث باسم دائرة الدفاع المدني، أن "بعض المواطنين لايلتزمون بالتوجيهات المشار اليها في اللوحات التحذيرية على ضفاف الانهر والسدود"، مؤكداً أن "قراراً صدر بمنع السباحة في بعض المناطق كسد دهوك بسبب انخفاض منسوب المياه".