دهوك تنجز أول معمل لإعادة تدوير البلاستيك بالتعاون مع هولندا

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة بلديات محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، أن مشروع إنشاء معمل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في منطقة كواشي الصناعية التابعة لقضاء سميل وصل إلى مراحله النهائية، فيما أكدت أن معدات المعمل وصلت من هولندا تمهيداً لبدء التشغيل.

وقال مدير دائرة بلديات محافظة دهوك، ديار بحري، لوكالة شفق نيوز، إن "معمل إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية الذي يجري العمل على إنشائه في منطقة كواشي الصناعية التابعة لقضاء سميل غربي محافظة دهوك، يعد من المشاريع البيئية المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان ومنظمة (VNG International) والحكومة الهولندية، ويهدف إلى تقليل التلوث وخلق فرص عمل جديدة".

وأضاف أن "مبنى المعمل أُنجز بالكامل، فيما وصلت المعدات الخاصة به من هولندا"، موضحاً أن "المشروع سيعمل على جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات تستخدم في المدارس والبلديات والطرق، مثل الكراسي والمقاعد والحواجز وأحواض الزهور، بدلاً من بقائها في البيئة لعشرات السنين".

وأشار بحري إلى أن "المشروع ينسجم مع برنامج حكومة إقليم كوردستان الذي يركز على حماية البيئة وتقليل التلوث من خلال إدارة النفايات وإعادة تدويرها بأساليب حديثة".

وأوضح أن "هناك مشروعاً آخر يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة (VNG International) لإنشاء معمل متخصص بإنتاج سماد الكومبوست وفق المعايير الاحترافية، بهدف الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى منتج زراعي معتمد".

وبيّن أن "الطاقة الإنتاجية للمعمل في مرحلته الأولى ستبلغ نحو 100 طن سنوياً، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال المراحل المقبلة عبر استمرار التعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الهولندية".

وأكد بحري أن "المشروع سيسهم في الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام، فضلاً عن تحقيق مردود اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في قضاء سميل ومحافظة دهوك".