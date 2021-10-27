دهوك تمهل الموظفين الحكوميين لغاية نهاية العام للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا

شفق نيوز/ أمهلت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، الموظفين والعاملين في القطاع العام لغاية نهاية العام الحالي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال محافظ دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن المحافظة ستطبق قرارات اللجنة العليا لمكافحة كورونا بحذافيرها، مردفا بالقول إنه لم يتبق أي ذريعة للمواطنين ازاء الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضاف أنه من ضمن القرارات يتعين على كل شخص تلقي اللقاح المضاد لكورونا، مشدد على أن الموظفين ينبغي لهم التطعيم باللقاح قبل نهاية العام الحالي وأي موظف بعد هذه المدة لم يتلق اللقاح سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه ومنعه من مزاولة الدوام في دائرته الحكومية.

وتابع تتر بالقول: ينبغي للطلبة والاساتذة الجامعيين اخذ اللقاح قبل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، ويجب على الأشخاص الذين هم على تماس مباشر واختلاط مع الناس أن يأخذوا اللقاح

وأكد رئيس الحكومة المحلية على أن مراسم العزاء ماتزال ممنوعة، داعيا السكان ورجال الدين الى نشر التوعية حول هذا الموضوع.