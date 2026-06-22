دهوك.. تماس كهربائي يشعل حريقاً بـ4 محال في مخيم مام رشان (صور)

شفق نيوز- دهوك

اندلع حريق، يوم الاثنين، في عدد من المحال التجارية العائدة لنازحين من أهالي سنجار داخل مخيم مام رشان الواقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء الشيخان شرقي محافظة دهوك.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في أربعة محال تجارية داخل المخيم، ما أدى إلى التهام أجزاء كبيرة منها والتسبب بخسائر مادية لأصحابها.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي داخل أحد المحال، قبل أن تمتد النيران إلى محال مجاورة.

وأشار المصدر، إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع أخرى داخل المخيم.

وأوضح أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة، فضلاً عن تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمحال المتضررة.