دهوك تلغي الاحتفاء بعيد "أكيتو" بسبب الاضطرابات الأمنية والوضع الإقليمي

شفق نيوز- دهوك

قرر الكلدانيون والآشوريون والسريان في دهوك، يوم الثلاثاء، إلغاء الاحتفالية السنوية بعيدهم القومي الـ"أكيتو" الذي يصادف الأول من شهر نيسان/ أبريل من كل عام، بسبب التصعيد العسكري الإقليمي وانعكاساته على إقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس نادي "نوهدرا" الثقافي والاجتماعي في دهوك، هيثم بطرس، لوكالة شفق نيوز، إن احتفالية عيد "أكيتو" التي كان من المقرر أن تنطلق يوم غد الأول من نيسان/ أبريل في دهوك تم إلغائها بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وأشار إلى أن "أبناء الشعب الكلداني السرياني الآشوري يحيون هذه المناسبة سنوياً في دهوك منذ إعادة إحيائها بعد انتفاضة كوردستان عام 1992، وتستقبل بهذه المناسبة مشاركين من داخل إقليم كوردستان والعراق وخارجه".

وأضاف أن "قرار إلغاء الاحتفالية جاء حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأي مخاطر محتملة في ظل استمرار التوترات والقصف الذي طال بعض مناطق محافظة دهوك خلال الفترة الماضية".

ولفت بطرس إلى أن الاحتفالية كانت تتضمن مسيرة جماهيرية وفقرات فلكلورية وارتداء الأزياء التراثية الخاصة بأبناء المكون.

يشار إلى أن عيد "أكيتو" هو عيد رأس السنة لدى العراقيين القدماء ابتداءً من الحضارات السومرية والبابلية والأكدية وصولاً للحضارة الآشورية ويبدأ عيد رأس السنة الجديدة في اليوم الأول من شهر نيسان/ أبريل ويستمر لمدة 12 يوماً.

وأصبح العيد القومي للكلدانيين والآشوريين والسريانيين في العراق والعالم، ويتم الاحتفال به سنوياً في إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية التي يقطنها المسيحيون من أبناء هذه القوميات الثلاث.