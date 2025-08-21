دهوك تلاحق معتدين على مواقعها الأثرية والسياحية (صور)

شفق نيوز- دهوك

اعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك، يوم الخميس، عن ملاحقة مجموعة من الاشخاص المتهمين بالاعتداء على مواقع سياحية وأثرية من خلال كتابة عبارات مختلفة على جدرانها.

وقال مدير الدائرة بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "احد الاشخاص قام قبل ايام بكتابة عبارات على جدران كهف بهيري في مدينة زاخو، والذي يعد من ابرز الكهوف المعروفة في المنطقة".

وأضاف أن "شخصا آخر قام بتوثيق هذه الحادثة بالتصوير"، مبينا أن "الجهات المعنية بصدد ملاحقته ومحاسبته".

وتابع أن "حادثة مشابهة وقعت بعد أيام قليلة في قضاء العمادية، حيث اقدم عدد من الاشخاص على كتابة كلمات معبرة عن الحب والعشق على جدران بوابة العمادية الآثرية، التي تعد واحدة من اهم واشهر المعالم التاريخية في محافظة دهوك وإقليم كوردستان".

وكشف أن "كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من الموقع سجلت هذه التجاوزات، وان السلطات الامنية تتابع الموضوع بشكل جدي"، مؤكدا أن "المتهمين سيخضعون للاجراءات القانونية وفق القوانين الصادرة عن برلمان كوردستان، والتي تنص على معاقبة كل من يتعمد تشويه او الأضرار بالمواقع الأثرية".