دهوك تكمل استعداداتها لاستقبال السياح وتتوقع 5000 زائر يومياً (صور)

شفق نيوز/ أكدت دائرة السياحة في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، استكمال جميع استعداداتها لاستقبال السياح خلال عطلة عيد الأضحى، متوقعة استبقال نحو خمسة آلاف سائح يومياً.

وقال مدير الدائرة خيري علي، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المواقع السياحية والفنادق والمطاعم في دهوك قد أتمت تجهيزاتها لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى".

وأشار إلى أن "لجاناً من دائرة السياحة قامت بزيارة المواقع والمرافق السياحية في المحافظة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال السياح القادمين من وسط وجنوب العراق بالإضافة إلى السياح الوافدين من خارج البلاد".

وأضاف علي أن "هذه الاستعدادات تشمل توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح لضمان قضاء عطلة ممتعة وآمنة في دهوك. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة حركة السياح وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لضمان تجربة سياحية مميزة".

وأكد أن "محافظة دهوك تسعى جاهدة لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار من خلال تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية السياحية"، مشدداً على "أهمية السياحة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل".

وتعد دهوك من أبرز الوجهات السياحية في إقليم كوردستان بفضل تنوعها الجغرافي وجمال مناظرها الطبيعية مما يجعلها مقصداً مثالياً للسياح.