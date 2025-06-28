دهوك تكشف عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات

شفق نيوز – دهوك

أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك، يوم السبت، أن عدد النازحين في المحافظة، الذين يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخابات يبلغ أكثر من 34 ألفا.

وقال مدير المكتب، خالد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تعتمد بشكل اساسي على قاعدة البيانات الصادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن الاحصائيات والتفاصيل المتعلقة باعداد النازحين المسجلين ضمن مخيمات النزوح وخارجها".

وأضاف ان "المفوضية قامت بتشكيل ونشر اكثر من 20 فرقة جوالة تابعة لمكتب دهوك، بهدف الوصول الى اماكن تواجد النازحين سواء داخل المخيمات او في المناطق السكنية الاخرى، حيث باشرت هذه الفرق بعملية تسجيل وتحديث بيانات النازحين وتثبيت اسمائهم ضمن السجلات الانتخابية استعدادا لفتح مراكز الاقتراع الخاصة بهم".

وبين أن "النازحين الذين عادوا الى مناطقهم الاصلية لا يحق لهم التصويت داخل المخيمات، وعليهم التوجه الى مناطقهم الاصلية والادلاء باصواتهم هناك في المراكز المخصصة لهم ضمن الدوائر الانتخابية التابعة لمناطقهم".

يشار إلى أن محافظة دهوك، تعد الأولى من حيث عدد النازحين على مستوى العراق حيث تستضيف النسبة الاكبر منهم منذ بدء موجات النزوح التي شهدتها البلاد في عام 2014.

وكان عباس، اكد في مؤتمر صحفي، صباح اليوم السبت، أن عدد مقاعد محافظة دهوك للانتخابات التشريعية العراقية 11 مقعدا، ثمانية منها للرجال، وثلاثة للنساء، ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

وبين أن عشر قوائم ستتنافس في دهوك للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي كالاتي: الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، جبهة الشعب، جماعة العدالة الكوردستانية، الموقف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، الجيل الجديد، تيار "بابليون"، والتيار الوطني الآشوري.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ظهر يوم الخميس 26 من شهر حزيران/يونيو الجاري، إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية للعراق 2025.