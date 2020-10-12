دهوك تكتشف لوحة اثرية تعود الى ما قبل 2181 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الآثار في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اكتشافها لوحة اثرية غربي المحافظة تعود الى ما قبل 2181 عاماً.

وقال مدير الدائرة قاسم حسن لوكالة شفق نيوز ، إن فريق تنقيب من الدائرة عثر على لوحة اثرية في تل باليوز، على بعد عشرة كيلومترات في حدود قضاء سيميل، غربي دهوك"، مبيناً أن اللوحة "محفورة بلغة هيلنسي وتعود الى ما قبل 2181 عاماً".

وأضاف حسن، أن "عملاً مشتركاً للتنقيب جرى بين فريق من منظمة اثار كوردستان ومديرية اثار الاقليم لترجمة اللوحة الاثرية من قبل الفريقين".

من جهتها أوضحت دائرة آثار دهوك أن "اسم الملك سيلوقي هيلنستى ديمتريوس، الذي حكم المنطقة في تلك المدة كان مكتوباً على اللوحة".

وفي نهاية ايلول الماضي، اكتشف فريق من خبراء الآثار موقعاً أثرياً مهماً في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وتمثل بعدد كبير من الجرار الفخارية التي كانت تستخدم كأنابيب لنقل المياه في مواسم الجفاف.

وابلغ الخبير الجيولوجي في جامعة دهوك رمضان حمزة وكالة شفق نيوز، أن انخفاض منسوب سد الموصل قبل سنتين اسهم في اكتشاف آثار أخرى بالمنطقة، اذ تبين المكتشفات الجديدة بأن سكان المنطقة لجأوا في سنوات الجفاف إلى نقل المياه من نهر دجلة عبر استخدام الجرار الفخارية كأنابيب لنقل المياه.