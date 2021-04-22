دهوك تقيّم اضراراً الحقها حزب العمال الكوردستاني بالسكان

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس أن الحكومة المحلية ستجري تقييما للأضرار التي الحقتها العمليات المسلحة لحزب العمال الكوردستاني بالسكان في مئات القرى ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي، "للأسف وبسبب التواجد غير الشرعي لمسلحي حزب العمال ونقلهم القتال إلى أراضي إقليم كوردستان نواجه مشاكل في انجاز المشاريع الخدمية في المئات من القرى التي تقع في أقضية عقرة وزاخو والعمادية وشيخان".

وأضاف "سنجري تقييما لحجم الأضرار التي لحقت بالسكان جراء العمليات المسلحة لحزب العمال، وإذا استوجب الأمر سنعوضهم".