دهوك تقيم مهرجان العنب والعسل الخامس عشر (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان دهوك الخامس عشر للعنب والعسل في مجمع "فاملي مول" التجاري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن 40 فلاحاً ونحالاً شاركوا في مهرجان العنب والعسل الذي أقيم في مجمع "فاملي مول" التجاري، وحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

بدوره قال عبد الجبار دوسكي، أحد الفلاحين المشاركين في هذا المهرجان، لوكالة شفق نيوز "نطمح أن يكون هذا المهرجان بوابة لتسويق منتجاتنا الى خارج اقليم كوردستان ايضا، ونطلب انشاء برادات لخزن المنتجات الزراعية و معامل لانتاج العصائر".

الى ذلك، اكد مدير البستنة في زراعة دهوك، امجد كفركي، ان محافظة دهوك هي "بمثابة سلة انتاج العنب في الاقليم ويتم فيها انتاج اجود اصناف العنب والتي يصل عددها الى 150 نوعا".

واشار الى ان حكومة الاقليم تعتزم الآن إيجاد طرق لتصدير عنب محافظة دهوك عبر الشركات الى خارج العراق.

وبحسب احصائية مديرية زراعة دهوك، هناك اكثر من 38 الف دونم من الاراضي الزراعية مزروعة بالعنب ويصل إنتاجها إلى 77 الف طن في عموم محافظة دهوك.