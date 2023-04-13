دهوك تقدر الأضرار المادية جراء السيول والفيضانات الأخيرة بقرابة 200 مليون دينار

شفق نيوز/ قدّرت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الخميس، الأضرار المادية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق بالمحافظة بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الـ48 الماضية بنحو 200 مليون دينار عراقي.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني في دهوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المديرية سجلت 29 حادثا في حدود محافظة دهوك خاصة في قضاء العمادية وناحية بامرني.

وأضاف "ففي ناحية بامرني فقط تضرر 13 منزلا مع مدرستين مع 4 عجلات وبستان واحد، وفي ناحية ديرلوك تضررت 3 منازل، وفي قضاء العمادية تضررت أربعة منازل مع بستان مع مصنع (للراشي)، وفي ناحية سرسنك تضرر منزلان، ولحسن الحظ تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ سكانهما من الغرق".

وتابع بالقول المقدم عبد العزيز بالقول ان المجموع الكلي للأضرار المادية للحوادث الـ29 المسجلة تُقدر بـ 175 مليون دينار عراقي، مشيرا إلى أن هذا تقدير أولي للأضرار اذ ان فرق الانقاذ مستمرة في عملها ومن المحتمل زيادة عدد الحوادث.

وأكد ان فرق الإنقاذ والبلدية والقوات الأمنية والبيشمركة في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ.

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بعدم تسجيل خسائر مباشرة بالأرواح جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق المحافظة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال تتر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه "لحسن الحظ رغم غزارة الأمطار إلا أن الأضرار كانت أقل من المتوقع مع حجم السيول المتدفقة".

وأضاف أن "السكان جميعهم سالمون ولم نتكبد خسائر بالأرواح بشكل مباشر من خلال الغرق بالسيول أما الصواعق فإنها تصيب أي شخص"، في إشارة إلى أنها حادث عرضي.

وأعلن تتر أن قائممقامية المحافظة شكلت لجاناً لتقييم الأضرار المادية للممتلكات العامة والخاصة، ومنها المشاريع الخدمية.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.