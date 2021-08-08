دهوك تفتح باب التسجيل لأداء مناسك العمرة لهذه الفئة

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الحج والعمرة في محافظة دهوك، يوم الاحد، عن فتح باب التسجيل لأداء مناسك العمرة، بعد اعلان السعودية بدء موسم العمرة.

وقال مدير الدائرة سرمد اليخان، لوكالة شفق نيوز، انه بعد قرار السعودية بفتح باب العمرة امام المسلمين من دول محددة وبضمنها العراق فإن دائرة الحج والعمرة في دهوك تستعد لتنظيم رحلات للراغبين بأداء المناسك، من خلال شركات القطاع الخاص.

وبين ان هناك 25 شركة قدمت طلباتها لنقل المواطنين من اهالي المحافظة الى السعودية للعمرة، مشيرا الى ان السعودية فرضت شرطا امام المعتمر وهو ان يكون قد تلقى جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسماح له بدخول أراضيها.

وأعلنت السعودية في 25 تموز الماضي، عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين، وعودة موسم العمرة، مشترطة على الراغبين بأداء العمرة أو صلاة الجماعة أن يكونوا قد تلقوا جرعتان من لقاحات كورونا.