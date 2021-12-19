دهوك تغيث المتضررين من فيضانات اربيل بحملة تبرعات

شفق نيوز/ اطلقت محافظة دهوك، يوم الاحد، حملة تبرعات لاغاثة اهالي اربيل في المناطق التي تعرضت لفيضانات قبل يومين .

وقال محافظ دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، في مبنى المحافظة مع فرع دهوك لاتحاد علماء الدين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن حملة لجمع المساعدات بدأت في المحافظة بهدف مساعدة اهالي ارببل في المناطق المتضررة من الفيضانات، مبيناً أن مئات من الاليات توجهت من دهوك الى اربيل لتنظيف المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن شركات محلية أوقفت اعمالها لاغاثة اهالي اربيل، موضحاً أن المساعدات ستصل الى اربيل في يوم الخميس المقبل .

من جانبه دعا عضو اتحاد علماء الدين ملا زاهد، مواطني محافظة دهوك الى تقديم المساعدات والتبرع لاهالي اربيل، لافتاً إلى موقف اهالي اربيل عام 1988 عندما قام نظام صدام حسين بترحيل عائلات من محافظة دهوك اثناء عمليات الانفال الى منطقة بحركة باربيل وقدم اهالي اربيل مساعدات انسانية كبيرة لهم رغم خطورة ذلك الموقف وتعرضهم للمساءلة من قبل نظام حزب البعث .

وتشكلت لجنة مختصة في مبنى محافظة دهوك لاستلام التبرعات من المبالغ المالية، فيما تقوم دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات باستلام المساعدات الاخرى بهدف جمعها وتوصيلها يوم الخميس الى اربيل .

وكانت أربيل قد شهدت فجر الجمعة سيولاً جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة، ما تسبب بمصرع 12 شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات السكان.