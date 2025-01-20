دهوك تعيد فتح طرق رئيسية قطعتها الثلوج (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صيانة الطرق في دهوك، يوم الاثنين، عن إعادة فتح الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بعدما أدى تراكم الثلوج إلى قطعها.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج نجحت في فتح وتنظيف الطرق الرئيسية في ناحية كاني ماصي، وجبل كارة شمالي المحافظة".

وأوضح أن "الفرق باشرت بأعمال إزالة الثلوج منذ ساعات الصباح الأولى حيث ركزت الجهود على الطرق الرئيسية والفرعية في ناحية كاني ماصي، بالإضافة إلى معبر سريزير الحدودي مع تركيا الذي تراكمت عليه الثلوج بارتفاع 10 سنتيمترات".

وأشار إلى أن "الفرق تمكنت من تأمين الطريق المؤدي إلى القرى الواقعة عند سفح جبل كارة حيث تجاوز سمك الثلوج هناك 15 سنتيمتراً مما ساهم في تسهيل حركة التنقل واستئناف الأنشطة اليومية في المنطقة".